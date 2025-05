Aktion für bessere Bedingungen in den bayerischen Kitas

Mehr Personal, bessere Ausbildung für Quereinsteiger und mehr Fachkräfte in den KiTa-Gruppen – das will die Aktion „Wimpel für Wandel“ erreichen. Jeder, der mag, kann sich an der Aktion beteiligen – entweder auf der Demo oder von daheim aus.

In ganz Bayern fehlen momentan 70.000 KiTa-Plätze, berichtet BR24. Für alle Eltern, die einen Platz bekommen haben, heißt das aber nicht, dass sie sich auch die Betreuung verlassen können. Weil es in vielen Kitas zu wenig Personal gibt, müssen regelmäßig Gruppen tageweise dicht machen.

So geht das nicht weiter, finden die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung und der Verband Kita-Fachkräfte Bayern. Sie haben deshalb die Aktion „Wimpel für Wandel“ ins Leben gerufen.

Ziel der Aktion: Mehr Personal und mehr Fachkräfte in Bayerns Kitas



Die Forderungen der Aktion sind klar: Die Kitas brauchen mehr Personal, einen besseren Personalschlüssel (Kinder pro ErzieherIn) und eine bessere Ausbildung für Quereinsteiger. Außerdem fordern sie, dass Kita-Leitungen nur noch mit pädagogischer Ausbildung besetzt werden dürfen. Die Aktion läuft gerade jetzt, weil die Bayerische Staatsregierung aktuell das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) überarbeitet. Jetzt ist also der Zeitpunkt, an dem die Politik an der aktuellen Situation in den Kitas etwas ändern kann.

Jeder kann mitmachen

Für den 24. Mai planen die Organisatoren eine Demo am Königsplatz in München. Wer die Aktion unterstützen möchte, aber selbst nicht zur Demo kommen kann, kann mit einem Wimpel helfen. Die Organisatoren rufen alle UnterstützerInnen auf, Wimpel auszudrucken und an die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung zu schicken oder mit zur Demo zu bringen.

Die Wimpelkette soll dann an die Sozialministerin Ulrike Scharf übergeben werden. Als Zeichen, wie viele Menschen hinter den Forderungen stehen.