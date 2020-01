So rührend kümmern sich die Australier um ihre Koalas!

Seit mehr als zwei Monaten lodern in Australien Buschbrände. Über eine Milliarde Tiere sollen in den Flammen bereits ums Leben gekommen sind, Kängurus, Wombats und vor allem viele Koalas. Doch dank des mutigen Einsatzes vieler Helfer konnten auch zahlreiche Tiere in Sicherheit gebracht werden.

Dieser Koala hat in der Nähe von Adelaide im Süden Australiens eine Gruppe Radfahrer aufgehalten, um an Wasser zu kommen. In dem Video, das eine Radlerin auf Instagram gepostet hat, ist zu sehen, wie sie den Koala aus ihrer Flasche trinken lässt. Er ist offenbar so durstig, dass er seine Scheu vor Menschen komplett ablegt und sogar auf das Fahrrad der Frau klettert ...