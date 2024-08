Hier findest du Abkühlung an heißen Tagen

Kühle Ausflugsziele in Bayern

Fränkische Schweiz (Oberfranken)

Zwischen Wald und Felsen eine entspannte Wandertour im Schatten, ein Besuch in der Teufelshöhle – einer der größten Tropfsteinhöhlen Bayerns (nur mit Führung) oder Abkühlen im Pottensteiner Felsenbad – dem ältesten Freibad Bayerns. Auf der Übersichtsseite zur Fränkischen Schweiz (www.fraenkische-schweiz.com) findest du viele Ausflugstipps und alle wichtigen Infos dazu.

Tropfsteinhöhle Schulerloch (Niederbayern)

Schön kühl ist es in der Tropfsteinhöhle Schulerloch in Riedenburg. Hier hat es nämlich konstant neun Grad. Neben der Abkühlung gibt es aber auch noch eine faszinierende Naturkulisse und unterirdische Gänge – perfekt für einen Tagesausflug mit der Familie. Achtung: Die Tropfsteinhöhle ist nur im Rahmen einer Führung zu besuchen. Dafür musst du dich vorher nicht anmelden, aber solltest es bei der Planung im Hinterkopf behalten. Mehr Infos findest du unter www.schulerloch.de.

Breitachklamm (Schwaben)

Die Breitachklamm ist eine der tiefsten Klamm-Schluchten Mitteleuropas. Abkühlung findest du dort zwischen Wasserfällen, Felden und Wäldern. Allerdings ist die Breitachklamm kein Geheimtipp und wird gerade im Sommer viel besucht. Deshalb kann es auf den Wanderwegen durch die Schlucht auch mal eng werden.

Märchenwald im Isartal in Wolfratshausen (Oberbayern)

Der Freizeitpark „Märchenwald im Isartal“ ist – wie der Name schon sagt – in einem Wald. Es gibt 20 verschiedene Märchen mit etwa 260 Figuren und die ein oder andere Achterbahn zu entdecken. Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen findest du unter www.maerchenwald-isartal.de.

Kneippbecken

An vielen kleinen Bächen und auch größeren Flüssen in Bayern gibt es Kneippbecken, mit denen du deine Beine so richtig abkühlen kannst. So zum Beispiel in Chieming in der Nähe des Chiemsee-Ufers und dem Spielplatz dort. Aber auch an der Vils-Quelle in Kleinschönbrunn gibt es Kneipp-Stangen im Fluss und einen schattigen Spielplatz direkt nebenan.

Tipp: Suche in deiner Karten-App einfach nach „Kneippanlage“ oder "Kneippbecken" – vielleicht gibt es ja direkt bei dir in der Nähe eine!