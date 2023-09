Wahlen in Bayern: Das Wichtigste für eure Briefwahl

Die Wahlen in Bayern stehen vor der Tür: Am 8. Oktober dürfen die Wahlberechtigten in Bayern ihre Kreuze machen und sowohl den neuen Landtag als auch die sieben Bezirke wählen. So lang müsst ihr aber nicht warten. Schon jetzt könnt ihr euch die Unterlagen für die Briefwahl bestellen. Das müsst ihr wissen.

Ich habe zwei Wahlbenachrichtigungen bekommen – warum?

Wahrscheinlich lebt ihr dann in einer der ca. 20 Städte und Gemeinden, in denen am 8. Oktober auch die Bürgermeister gewählt werden, oder in einem der zwei Landkreise (Lichtenfels und Regen), in denen sogar jeweils ein neuer Landrat gewählt wird.

Weil die Wahlen weder mit der Bezirks- noch der Landtagswahl etwas zu tun haben, bekommt ihr hierfür eine eigene Wahlbenachrichtigung.