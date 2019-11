"Latte Igel und der magische Wasserstein" - kostenlos sehen und Gutes tun!

Bei der BAYERN 3 Sternstunden Kinopremiere zeigen wir euch den Film "Latte Igel und der magische Wasserstein" in sieben bayerischen Kinos - ihr geht mit der Familie und Freunden ins Kino und der Kinoverleih 'Koch Films' spendet für jeden Besucher fünf Euro an Sternstunden. Die Sternstunden-Kinopremiere ist am 2. Adventssonntag (08.12.2019) um 15.00 Uhr - eigentlich läuft der Film erst ab Weihnachten im Kino.

Gewinnt jetzt Tickets für die BAYERN 3 Sternstunden Kinopremiere

BAYERN 3 zeigt "Latte Igel und der magische Wasserstein" in sieben Kinos im BAYERN 3 Land am Sonntag, 08.12.2019 um 15 Uhr. (Achtung: Im Kino in Burghausen läuft der Film bereits um 14.30 Uhr!!!) Karten gibt es nur bei BAYERN 3 zu gewinnen. Dafür müsst ihr einfach das Anmeldeformular ausfüllen, euer Wunschkino auswählen, die Kartenanzahl angeben und mit etwas Glück seid ihr am 2. Adventssonntag mit dabei, wenn die mutige Latte den magischen Wasserstein finden will. Aus allen Einsendungen ziehen wir die Gewinner. Gehört ihr zu den Glücklichen, dann bekommt ihr eine Gewinnbenachrichtigung per E-Mail.