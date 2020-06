Sprachprofiler ermitteln: "Sprache ist mehr als ein Fingerabdruck!"

In dieser Woche wird’s spannend in „Mensch Bayern“ ab 19 Uhr in BAYERN 3. Wir blicken hinter die Kulissen von zwei bayerischen Sprach-Profilern und wie sie in echten Kriminalfällen ermitteln. Erpresserschreiben, Drohbrief oder Hass-Post: Wenn ein Täter einen Text verfasst, ist das für die Sprachprofiler Leo Martin und Patrick Rottler vom Institut für forensische Textanalyse in München der Startpunkt für ihre Ermittlungen.