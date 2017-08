Was tun, wenn in meinem Namen geliked wird?

So verhindert ihr Posts und Likes in eurem Namen

Klickt bei Facebook auf den Pfeil rechts oben und geht in die Einstellungen. Dort könnt ihr unter Apps nachschauen, für welche Anbieter ihr was genehmigt habt – und diese Rechte auch wieder ändern. Dabei könnt ihr gleich checken, ob sich irgendwelche Apps in eure Liste geschmuggelt haben, die ihr gar nicht wollt – und sie löschen. Und dann schaut am besten noch in euer Aktivitätenprotokoll (dazu nochmal auf den Pfeil oben rechts klicken) – denn wenn irgendetwas in eurem Namen veröffentlicht, geliked oder geteilt wurde, dann könnt ihr das da sehen – und auch rückgängig machen.