Maibaum korrekt entwenden: Diese Regeln gelten beim Maibaum-Klau

Gestohlen, wird schon seit Wochen, was das Zeug hält. Doch dieses Wochenende geht es besonders heiß her in Sachen Maibaum-Klau! Warum das Ganze und wie es funktioniert, verraten wir hier.

Aufregung im Allgäu! Die Buchinger haben einen Maibaum, der gleich zweimal geklaut wurde! In einer Nacht- und Nebelaktion entwendeten letzte Woche die oberbayerischen Steingadener den Maibaum von einer Viehweide und brachten ihn in ein Stadel. Wenn so ein Coup gelingt, ist die Freude groß. Doch in diesem Fall hielt sie nicht lange an. Denn die Burschen blieben nicht unbeobachtet...

Die Jungs aus Lechbruck im Ostallgäu haben mitbekommen, dass die Steingadener einen Maibaum ins Stadel verfrachten und noch in der gleichen Nacht, holten sie das begehrte Teil wieder raus. Verluden es und transportierten den 39 Meter langen Maibaum mit schwerem Gerät in die Heimat nach Lechbruck. Doch schon bald, kam ihnen das Gerücht zu Ohren, dass es sich bei dem Fundstück eigentlich um den Buchinger Maibaum handelt. Und auch weil der Buchinger Maibaum FALSCH geklaut worden ist, einigte man sich via Unterhändler darauf, den Maibaum zu seinen ursprünglichen Besitzern zurück zu transportieren. Ablösesumme unbekannt. Brotzeit und Bier kamen aber auf jeden Fall noch obendrauf! Und was haben die Jungs aus Steingaden jetzt eigentlich falsch gemacht?