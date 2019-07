10 Marathons in 10 Monaten in 10 Sportarten

Für viele Hobbysportler ist es das große sportliche Ziel: einmal im Leben einen Marathon schaffen! Die meisten Marathonis wollen die klassischen 42,195 KM laufen. Es gibt aber auch in anderen Sportarten Marathons. BAYERN 3 Sportreporter Bernd-Uwe Gutknecht hat sich ein ziemlich krasses Projekt vorgenommen: Er möchte 10 Marathons in 10 Monaten ins Ziel bringen, und zwar in 10 verschiedenen Sportarten.

10 in 10 in 10 - das hat sich Bernd-Uwe Gutknecht zum Ziel gesetzt. Der BAYERN 3 Sportreporter nimmt seit Jahren an Marathons teil. Auch Triathlons hat er schon bewältigt. Aber in 10 Monaten, 10 Marathons in 10 verschiedenen Sportarten - das ist auch für ihn eine ganz neue Herausforderung. Wie lange ein Marathon jeweils sein muss, entscheiden die einzelnen Sportverbände. Für Rennradler etwa müssen es mindestens 200 km sein, beim Freiwasserschwimmen gelten 10 km als Marathon.

Neun Marathons hat er schon - einer fehlt noch

Den Löwenanteil hat Bernd-Uwe Gutknecht bereits gepackt. Darunter fallen 42,2 km Laufen beim München Marathon, ein Dolomitenlauf mit ebenfalls 42,2 km aber in Langlaufen Skating-Technik und die Elf-Städte-Tour, die 100 km Eisschnelllaufen beinhaltet. Außerdem hat er den Ganghoferlauf mit 50 km Langlaufen und 42,2 km Nordic Walking/Running beim Rottaler Marathon geschafft. 45 km Mountainbiking beim Achensee MTB-Marathon und 42,4 km Kajaking beim Bodensee Kanu-Marathon hat er ebenfalls schon hinter sich. Und auch den Mozartlauf mit 42,2 km Trailrun und die 210 km Rennrad beim 24 Stunden Rennen von Kelheim sind abgehakt. Das Finale steht am Samstag, den 3. August an: 10 km Schwimmen im Hallstättersee.

Wie schafft man das?

Über seine irre Marathon-Aktion bloggt Bernd-Uwe seit Monaten unter Marathonmalzehn. In BAYERN 3 erzählt unser sportlicher Reporter, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist und was seine Lebensgefährtin zu diesem verrückten Projekt sagt. Und natürlich verrät er auch, wie er sich auf all die verschiedenen Disziplinen vorbereitet und seine Ernährung umgestellt hat: