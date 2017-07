3 Dinge, die ihr über Max Giesinger wissen solltet!

Dass er in Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht wirklich gut war, ist bekannt. Dass er bei der ersten Staffel von "The Voice" auf dem vierten Platz gelandet ist, ist auch nicht mehr wirklich neu und dass es in "Wenn sie tanzt" um seine alleinerziehende Mutter geht, habt ihr vermutlich auch schon gewusst. Aber es gibt noch mehr über Max Giesinger ...

Seinen Erfolg verdankt er dem Netz



Seine Karriere startete er gewissermaßen bei youtube, wo er seit 2006 Coverversionen hochgeladen hat. Nachdem's nach dem vierten Platz bei "The Voice" aber nicht so ideal mit den Plattenfirmen lief, beschloss er, seine erste Platte selbst zu produzieren und per Crowdfunding zu finanzieren. Das gelang prima: Innerhalb von 24 Stunden war die benötigte Kohle zusammen und 2014 die erste Platte "Laufen lernen" in Eigenregie veröffentlicht.

Und das Netz beschert ihm noch einen Riesen-Erfolg: Bei dem MTV-EMA-Awards wählt ihn die Netz-Community 2016 zum besten Act in Deutschland und er setzt sich gegen Namen wie Mark Forster und Robin Schulz durch.

Im Video von "80 Millionen" spielt seine Namensvetterin mit

Gemeint ist GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger. Die spielt in dem Video zu Max Giesingers erstem Charthit "80 Millionen" die Eine. Und nach dem Dreh kochte die Gerüchteküche: Von "Das ist die Schwester" bis zu "Die beiden haben geheiratet" reichte die Spanne. Ist aber nichts dran.

Max Giesinger ist ein Knasti

Naja - nicht ganz. Aber er hat im November 2016 ein Konzert hinter Gittern gegeben. Vor 150 Insassen hat er in der JVA Wolfenbüttel gespielt. Und zu einigen Songs die Jungs aus dem Gospelchor der JVA mit auf die Bühne genommen.