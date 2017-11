Feuerkugel über Bayern gesichtet

Habt ihr sie auch gesehen? Viele Menschen in Süddeutschland haben gestern Abend ein helles Licht am Nachthimmel beobachtet, das sich schnell fortbewegt hat.

"Super hell, und leicht grünlich", so beschreibt ein User bei Twitter die Lichtkugel am Himmel. Quer durch Bayern - von Würzburg über Landsberg am Lech, Kaufbeuren - soll sie unterwegs gewesen sein, und dann über Stuttgart in Richtung Frankreich gezogen sein.

Die Fachgruppe Meteorastronomie berichtet von 629 Sichtungen auf ihrer Website. Die International Meteor Organisation IMO meldet mehr als 230 Sichtungen von Nutzern der Seite.

Hier eine Videoaufnahme der Feuerwehr Höchen im Saarland: