Kommt der Mieten-Deckel auch nach Bayern?

Die Mieten steigen und steigen. Es wird immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum zu finden. Besonders ganze Familien haben zu kämpfen. In Berlin soll dagegen jetzt etwas unternommen werden - und auch in Bayern könnte sich bald einiges verändern!

Was tun gegen zu hohe Mieten? In Berlin ist jetzt ein “Mieten-Deckel” geplant. Fünf Jahre lang sollen die Mieten in bestimmten Wohnungen nicht mehr erhöht werden dürfen. Ein ähnliches Modell fordert auch der Mieterverein München und will im Herbst ein Volksbegehren starten.

