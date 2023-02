Diese Lebensmittel halten sicher länger als das Mindesthaltbarkeitsdatum angibt

Die Politik fordert zum Teil das Ende des Haltbarkeitsdatums. Im Schnitt wirft jeder Deutsche 78 Kilogramm an Nahrungsmitteln in Deutschland pro Jahr weg, vieles davon unnötig.

Süß, sauer und trocken sind häufig noch gut

Etliche Lebensmittel sind nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch gut: Zucker konserviert Konfitüre, Milchsäure verzögert den Verderb von Joghurt, trockene Nudeln sind für Keime unattraktiv – sprich diese Lebensmittel sind häufig länger genießbar als angegeben. Wie lange lässt sich aber nicht sagen, da hilft nur probieren.

Bei diesem Datum solltet ihr die Lebensmittel leider entsorgen

Einige Lebensmittel wie Hackfleisch, Räucherlachs oder auch küchenfertiger Salat tragen ein Verbrauchsdatum. Es markiert das Ende der Verzehrbarkeit. Die Produkte könnten danach gesundheitsbedenklich sein. Je früher ihr sie verzehrt, desto besser.

Verbeulte Konservendosen wegwerfen

Lebensmittel in Konservendosen sind oft jahrelang haltbar. Unbedingt aussortieren solltet ihr aber Konserven mit Dellen und Wölbungen. Der Inhalt könnte nicht mehr geschützt sein. Schlimmstenfalls bilden sich Bakterien, die ein Nervengift produzieren, das zu lebensgefährlichen Atemlähmungen führen kann

Auch Tiefkühlware hält nicht ewig

Eisige Temperaturen verzögern das Verderben, garantieren aber keine ewige Frische. Spinat und Rotkohl verlieren im Froster mit der Zeit an Geschmack und Vitaminen. Irgendwann verderben auch sie. Wie lange tiefgekühlte Lebensmittel halten, zeigt das Bundeszentrum für Ernährung:

Obst und Gemüse 11 bis 15 Monate

Rindfleisch und Geflügel, 9 bis 12 Monate

Fisch und fettreiches Fleisch 6 bis 9 Monate

Prima frosten lassen sich neben Essensresten Butter, Kaffee, Nüsse, Fisch, Fleisch. Das Gemüse vorher blanchieren, also kurz in Wasser aufkochen. Das tötet Keime ab. In Scheiben eingefrorenes Brot, toastet ihr am besten später vor dem Essen.

Aufschrift auf Lebensmitteln oft schwer zu finden:

Oft war laut Stiftung Warentest das Haltbarkeitsdatum schlecht lesbar oder auffindbar. Nur bei drei Produkten lag die durchschnittliche Suchzeit unter 10 Sekunden. Das kann dazu führen, dass Lebensmittel zu früh entsorgt werden oder unbeabsichtigt verkommen. An einem Croissant-Frischteig erkannte mehr als die Hälfte der Testpersonen nicht, dass es sich um ein Verbrauchs- statt Mindesthaltbarkeitsdatum handelte: Die Angabe „zu verbrauchen bis …“ stand nicht am Datum, sondern klein an anderer Stelle. Das birgt die Gefahr, dass verdorbener Teig gegessen wird.

Also lest genau oder fragt im Supermarkt nach, wenn ihr etwas nicht erkennen könnt.