Minigolf als Schulsport

Das etwas andere Schulfach

So langsam entspannt sich alles an den bayerischen Schulen. Der Notendruck ist weg und es geht auf die Zielgerade Richtung Sommerferien zu. Es gibt aber auch Schulen, da ist es immer so ein bisschen wie in den Ferien. In der Suttschule in Kempten ist das zum Beispiel der Fall. Denn da steht etwas ziemlich Untypisches im Stundenplan: Die Schüler können hier das Wahlfach Minigolf belegen.

Wieso Minigolf?

Das Ziel ist, dass die Schüler etwas außerhalb der Schule machen, sich bewegen, etwas für die Freizeit entdecken und Fairness üben. Die Idee für das Fach hatte der Besitzer der Anlage, in der die Kinder trainieren, Dominikus Eisele. Vor vielen Jahren war er Trainer der Minigolf-Jugendnationalmannschaft. Er möchte die Schüler für den Sport begeistern und auch ein bisschen Nachwuchsarbeit leisten. Vielleicht versteckt sich hier ja ein unentdecktes Talent - auf jeden Fall macht den Kindern das ungewöhnliche Wahlfach viel Spaß!