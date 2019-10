Obdachlose singt Arie in der U-Bahn

Eine Geschichte, die zu Tränen rührt

Emily Zamourka kam mit 24 Jahren in die USA. In Los Angeles hat die gebürtige Russin jahrelang Violine und Piano unterrichtet. Als sie krank wurde, musste sie diesen Beruf aufgeben. Seitdem hat sie versucht, sich mit verschiedenen Nebenjobs über Wasser zu halten. Doch als vor drei Jahren auch noch ihre Geige gestohlen wurde, ging es nur noch bergab. Die heute 52-Jährige konnte ihre Miete nicht mehr zahlen und verlor ihre Wohnung. Seitdem lebt sie auf einem Parkplatz.



Dieser Auftritt geht viral!

Jetzt kam die Obdachlose aber zu unerwartetem Ruhm: In einer U-Bahn-Station gab sie eine Opern-Arie zum Besten - und klingt dabei, als hätte sie nie etwas anderes gemacht! Polizisten des LAPD filmten die Vorstellung und stellten das Video ins Netz. Innerhalb kürzester Zeit hatte der Post hunderttausende Klicks. Mittlerweile gibt es sogar eine Spendenaktion, damit Emily bald wieder ein Zuhause findet. Einem Lokalsender gegenüber erklärte sie, dass sie nicht mal eine Ausbildung als Sängerin hätte. Und weiter erzählte sie: "Wissen Sie, warum ich das in der U-Bahn mache? Weil es einfach so schön klingt."