Dieser Müll darf nicht in die Papiertonne!

Altes Papier gehört in den Papiermüll - klar. Aber Papier ist nicht gleich Papier. Es gibt viele verschiedene Arten. Und deswegen darf nicht alles auf dieselbe Art und Weise entsorgt werden. Was schmeißt ihr so ins Altpapier? Taschentücher? Kassenbons? Pizzakartons? Alles falsch! Das und einiges anderes gehört nämlich in ganz andere Mülltonnen...