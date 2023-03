Wer will Post vom Osterhasen? ;-)

Zugegeben: Bis Ostern dauert es noch ein Weilchen. Wer aber früh dran ist, hat die besondere Chance, Post vom Osterhasen und seinem Team zu bekommen. Denn wenn wir ehrlich sind, bekommt doch jeder gerne liebe Worte per Post - eure Kinder sicher ganz besonders!

Klar, dass man dem Weihnachtsmann schreiben kann, weiß inzwischen jedes Kind. Aber auch der Osterhase hat eine Anschrift und freut sich über Post von den Kleinen und Kleinsten ;-)

Zugegeben, bis Ostern ist es noch ein wenig hin – aber für so besondere Post lohnt es sich doch allemal früher dran zu sein, oder?

So kommt ihr an Post vom Osterhasen

Also, was müsst ihr und eure Kinder dafür tun, um vom Osterhasen und seiner Crew per Post Antwort zu erhalten?

Ganz easy: Kreativ werden und ihm an die untenstehende Adresse schreiben. Einfach nur liebe Grüße per Brief schicken, etwas Kleines für den Osterhasen und sein Team basteln oder einfach ein wunderschönes Bild malen? Alles möglich!

Und der Osterhase freut sich nicht nur über Wünsche, sondern antwortet auch – entweder höchstpersönlich, oder durch seine fleißigen Assistenten. Denn alle zusammen sind sie schon kräftig dabei, ein möglichst schönes Osterfest für alle vorzubereiten.

Der Rest passiert fast magisch von alleine. Jede Karte und jeder Brief, der bis Ende März beim Osterhasenpostamt in Niedersachsen eingeht, bekommt auf jeden Fall noch eine Antwort bis Ostern. Schickt eure Grüße und Wünsche einfach an:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

Seit über 40 Jahren Tradition

Die Tradition führt das Osterhasenpostamt schon seit über 40 Jahren fort: 1982 kamen die ersten Kinder-Briefe in Ostereistedt an und wurden ehrenamtlich von Post-Mitarbeitern beantwortet. Letztes Jahr hat der Osterhase knapp 80.000 Briefe beantwortet. Dieses Jahr haben alle, die gerne Post bekommen und dem Osterhasen etwas malen oder schreiben wollen, die nächste Chance ;-)