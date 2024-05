Luxus-Van mieten für 1 Euro: Was steckt hinter diesem unglaublichen Angebot?

PULS Reportage Reporterin Leah Nlemibe macht den Test und will mit einer sogenannten Relocation einen Kurzurlaub planen: Sie entscheidet sich für einen Luxus-Van, den sie in drei Tagen nach Bergamo fährt. Sie will ausprobieren, ob das wirklich ein cooler Roadtrip und entspannter Urlaub wird, oder ob es sich am Ende doch nur um eine Camper-Überführung handelt. Ob sich eine Relocation wirklich als günstiger Van-Urlaub herausstellt, seht ihr in der neuen PULS Reportage!