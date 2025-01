Arm im Alter: Das solltest du jetzt für deine Rente tun!

PULS Reporter Kevin Ebert trifft für die neue Reportage Rentnerin Barbara, deren Rente trotz Berufstätigkeit so niedrig ist, dass sie auf Bürgergeld angewiesen ist. Um herauszufinden, wie junge Menschen wie er für die Rente vorsorgen und Altersarmut vermeiden können, begleitet er Dualstudentin Vicky. Sie steht am Anfang ihres Berufslebens und möchte von Anfang an finanziell klug für die Rente planen. Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale erstellt sie einen individuellen Finanzplan für die Zukunft und gleichzeitig werden auch Kevins finanzielle Rücklagen unter die Lupe genommen. Worauf man bei der Altersvorsorge am besten jetzt schon achten sollte, seht ihr in der neuen Reportage!