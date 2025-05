In ihrem Job zählt jede Sekunde, denn es geht oft um Leben und Tod! In dieser PULS Reportage fliegen wir mit dem Notarzt im Rettungshelikopter. Jeder Alarm ist ein Flug ins Ungewisse und jeder Einsatz besonders. Wie sieht die Arbeit der Hubschrauber Crew aus? Wie reagiert das Team, wenn Fälle besonders kritisch sind? Und warum dürfen die meisten Rettungshubschrauber eigentlich nur bei Tageslicht fliegen, obwohl sie auch bei Dunkelheit gebraucht werden? Diese und viele andere Fragen klären wir für euch in dieser PULS Reportage.

PULS Reportage-Reporter Kevin Ebert hebt mit der Crew von Rettungshubschrauber Christoph 65 von der Basis in Dinkelsbühl in Mittelfranken ab. Er lernt Notarzt Bernd und Pilot Sven kennen, die mit dem ca. 8 Millionen Euro teuren Helikopter in der Region Menschen retten.