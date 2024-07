Ernte noch legal? Selbstexperiment Cannabis Anbau: Wie funktioniert's, was kann schief gehen?

Wer in Deutschland legal und ohne Rezept an Cannabis kommen möchte, muss sein Gras aktuell selbst anbauen – im Club oder zuhause. PULS Reportage Reporter Kevin Ebert probiert das in einem Langzeit-Experiment aus und will herausfinden: Wie einfach ist der Cannabis Anbau? Und was kann trotz Legalisierung schief gehen – rechtlich und gesundheitlich?