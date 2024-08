KI Selbstexperiment: In 4 Wochen mit einer KI-App Italienisch lernen?

Wir testen Kevins neue Sprachkenntnisse gleich zweimal in Italien! In Mailand legt er nach vier Wochen App-Training einen Sprachtest auf A1-Niveau ab. Auch muss er sich in der Küche bei Nonna Rosalba behaupten: Die italienische Oma stellt Kevin eine italienische Koch-Challenge. Wie er sich schlägt, erfahrt ihr in der aktuellen Reportage!