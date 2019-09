Wie geil ist Angeln wirklich?

Von wegen Altherrenhobby. Angeln ist jetzt Trend – unter jungen Leuten und auch Promis! Ari wagt sich ins Wasser und will herausfinden: Was ist so faszinierend am Fische-Fangen?

Sie ist an der Isar mit dem Münchner Angler Kristof am Fliegenfischen und muss dabei vieeeeeel Geduld mitbringen. Dabei erfährt sie auch, welche Regeln und Pflichten beim Angeln bestehen.