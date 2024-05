Zukunft ohne EU? Warum du bei der Europawahl wählen solltest.

Die Europawahlen stehen vor der Tür und in diesem Jahr dürfen erstmals alle EU-Bürger:innen ab 16 Jahren wählen! Die Stimmen der jungen Menschen sind besonders gefragt, denn rund 43 Prozent der unter 24-Jährigen gingen bei der letzten Europawahl nicht zur Wahl. PULS Reporter Kevin Ebert will das bei der kommenden Europawahl ändern!

Kevins Challenge ist es, skeptische Nichtwähler:innen umzustimmen, dass sie bei der Europawahl am 9. Juni 2024 doch noch ihre Stimme abgeben. Mit einem Kurzfilm über Zukunftsszenarien ohne die EU will er sie dafür sensibilisieren, wie wichtig die EU und auch das Wahlrecht für alle Bürger:innen ist. Was das genau mit teuren Dönern zu tun hat und ob er es wirklich schafft, Nichtwähler:innen umzustimmen, seht ihr in der neuen PULS-Reportage!