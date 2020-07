Weil in diesem Jahr vermutlich keines der großen Volksfeste stattfinden wird, überbrücken wir die Zeit mit dem großen BAYERN 3 Volksfest-Quiz. Wie gut kennst du die Volksfeste in Bayern? Kennst du die richtige Antwort auf alle 15 Fragen? Übrigens: Wir liefern euch euer persönliches BAYERN 3 Volksfest direkt in euren Garten - zusammen mit dem Bayerischen Brauerbund und dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium.