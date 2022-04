Ferrero ruft Schokolade zurück

Böse Überraschung im Ü-Ei? Ferrero ruft verschiedene Kinder-Produkte zurück, weil es in mehreren Ländern Salmonellen-Fälle gab. Welche Produkte betroffen sind, listen wir euch hier auf.

Hintergrund: Salmonellen-Fälle in mehreren Ländern

Ferrero ruft die Produkte so kurz vor Ostern vorsorglich zurück, weil es einige Salmonellen-Fälle gegeben hat. Laut Lebensmittelsicherheitsbehörde gibt es "eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch". In Großbritannien hatten sich mehr als 60 Menschen, vor allem kleine Kinder, mit Salmonellen infiziert. In Frankreich waren es rund 20 Fälle. Auch Deutschland, Belgien, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden sind betroffen.

Die Produkte, die den Salmonellen-Ausbruch ausgelöst haben sollen, wurden alle in der gleichen Fabrik in Belgien hergestellt.

EU-Behörden untersuchen die Salmonellen-Fälle

Mittlerweile beschäftigen sich auch zwei EU-Behören mit den Fällen: Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC haben Untersuchungen zu dem Salmonellen-Ausbruch aufgenommen.

Insgesamt gibt es laut Behörden bisher 105 bestätigte Fälle und 29 Verdachtsfälle (Stand: Mittwoch, 06.04.), die meisten davon bei Kindern unter zehn Jahren. In Deutschland sind bisher vier Fälle und drei Verdachtsfälle bekannt

Die gute Nachricht: Andere Ferrero-Produkte sollen nicht betroffen sein.