Wofür sind eigentlich die Zacken in der Mitte einer Schere?

Es gibt so viele Dinge im Leben, die wir einfach als gegeben hinnehmen. Warum hat der Donut ein Loch in der Mitte? Wofür ist diese Mini-Tasche an der Jeans? Und wofür sind eigentlich die Metall-Pins in der Steckdose? Fragen wie diese klären wir, denn (fast) alles im Leben hat einen Sinn.

Ihr habt sie bestimmt in der Küche oder sie schlummert in einer eurer Schubladen und wartet darauf gebraucht zu werden: Die Haushaltsschere. Viele dieser Scheren haben Zacken in der Mitte der Schere. Aber wofür sind die?

Öffnen von Schraubverschlüssen oder Nüsse knacken

Habt ihr eine Schere mit Zacken in der Mitte zu Hause, seid im Besitz eines Alleskönners. Die Schere wird deswegen auch Haushalts- , Allzweck-, oder Küchenschere genannt. Mit dieser Schere könnt ihr also nicht nur schneiden, sondern auch die Zacken in der Mitte nutzen. Mit deren Hilfe lassen sich schwergängige oder festgewordene Schraubverschlüsse leichter öffnen – sprich die Zacken sind eine Aufdrehhilfe für Flaschen. Ihr kennt das vielleicht, dass der Schraubverschluss an Flaschen mit Olivenöl rutschig geworden ist. Auch hier kann die Schere helfen.

Außerdem lassen sich mit den Zacken auch Nüsse perfekt knacken. Manche Haushaltsscheren haben auch noch eine Kante neben den Zacken. Diese dient dann zusätzlich als Flaschenöffner.