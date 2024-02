DSDN-Host: Sebastian 'Meini' Meinberg

Wenn Ehrgeiz ein Symbolbild bräuchte, würde es niemanden verwundern, Sebastians Bild in der Top 5 Auswahl dafür zu finden. Gib ihm eine Challenge und er will sie schaffen – um jeden Preis. Ob seine Oma daran schuld ist? Denn die hat schon immer gesagt "Hauptsache Arbeit!". Schon im Studium tauschte Sebastian sein Zuhause Münster mit neuen Heimatorten in Bayern aus, wo er in Eichstätt studierte und zuerst in Ingolstadt, dann in München seine Reporter-Karriere beim Bayerischen Rundfunk startete.

Wie ich meine Freizeit verbringe?

Am liebsten beim Segeln. Zwar habe ich schon immer vom Schippern auf offenen Gewässern geträumt, aber erst vor ein paar Jahren habe ich mich dann näher damit beschäftigt und gelernt, zu segeln. Heute verbringe ich die schönsten Urlaube auf dem Boot und liebe es auch, neue Leute bei Gruppen-Törns in ganz besonderem Setting kennenzulernen.

Was ich einmal grundlegend in meinem Leben verändert habe:

Fleisch gegen Veggie-Küche einzutauschen. Nachdem ich mich für eine Reportage mal intensiv damit auseinandergesetzt habe, was regelmäßiges Fleischessen eigentlich für Natur und Umwelt bedeutet, hab ich für mich einfach beschlossen, meine Essgewohnheiten mal in Frage zu stellen. Und ich war überrascht, wie einfach man sich dann trotzdem auch Faulheits-Soulfood in vegetarisch zu Netflix and Chill zaubern kann.

Welcher Challenge-Sieg mich am meisten gefreut hat:

Immer der, den ich gerade errungen habe. Es stimmt – ich bin einfach sofort angefixt, wenn mir jemand eine Aufgabe stellt. Das kann etwas Absurdes bei „Das schaffst Du nie!“ sein, aber auch eine Bier-beflügelte Wette an der Bar mit Freunden (was diese natürlich nur zu gerne regelmäßig wieder auf die Probe stellen).

Aber wenn ich mir was Großes aussuchen müsste, dann, dass Ari und ich es geschafft haben, 1.000 Bäume im Regenwald in Borneo zu pflanzen - und das in 24 Stunden! Diese wachsen seit 2019 fröhlich vor sich hin und das ist ein saucooler Gedanke.

Sebastian Meinberg auf Instagram?

Ihr findet mich und alles was ich so mache auf meiner Instagram Seite unter https://www.instagram.com/heinz.wescher

Ansonsten seht ihr Sebastian regelmäßig bei "Das schaffst Du nie!" auf YouTube. Hier gibt’s jede Woche eine neue Challenge-Folge.