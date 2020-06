Wer bekommt den 300 Euro-Familienbonus - und wie kommt ihr dran?

Teil des Konjunkturpakets in Corona-Zeiten ist ein Familienbonus. Der Staat zahlt an alle Eltern 300 Euro pro Kind. Dafür müsst ihr erstmal gar nichts tun - der Familienbonus wird wohl mit dem Kindergeld überweisen. Wann und wie genau - und wer von euch wirklich was davon hat, könnt ihr hier lesen.

Wann wird der Familienbonus ausgezahlt?

Wann der Familienbonus ausgezahlt wird, steht noch nicht fest, er soll aber mit dem Kindergeld überwiesen werden. Da weitere Maßnahmen aus dem beschlossenen Corona-Konjunkturpaket im Juli in Kraft treten, ist eine ebenso schnelle Auszahlung denkbar.

Wie hoch ist der Kinderbonus?

Die Bundesregierung will pro Kind einmalig 300 Euro auszahlen. Laut Familienministerin Franziska Giffey soll er in drei Tranchen von je 100 Euro ausgezahlt werden.

Bis zu welchem Einkommen profitiere ich vom Familienbonus?

Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 90.000 Euro pro Jahr profitierten Familien von dem Bonus.

Auf welche Sozialleistungen wird der Familienbonus angerechnet?

Auf die Grundsicherung wird der Familienbonus nicht angerechnet. Das heißt, Empfänger von Sozialleistungen wie Hartz IV oder Wohngeld erhalten die 300 Euro in voller Höhe zusätzlich zu den Regelsätzen. Eltern mit höheren Einkommen, die vom Kinderfreibetrag mehr profitieren als vom Kindergeld, haben also nichts davon. Zwar wird auch ihnen das Geld ausgezahlt, allerdings wird die Zahlung mit dem Freibetrag verrechnet, wenn sie ihre Steuererklärung machen.

Wer bekommt das Geld bei getrennten Familien?

Bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern orientiert sich die Auszahlung des Kinderbonus an der Auszahlung des Kindergeldes. Kindergeld erhält immer nur ein Elternteil, bei in Trennung lebenden Eltern derjenige, in dessen Haushalt das Kind überwiegend lebt. Der Kinderbonus wird entsprechend an den Elternteil ausgezahlt, an den auch das Kindergeld geht.

Womit profitieren Alleinerziehende noch?

Für Alleinerziehende ist zusätzlich zum Kinderbonus ein steuerlicher Bonus für 2021 vorgesehen. Demnach soll der Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende von derzeit 1.908 Euro auf 4.000 Euro angehoben werden. Das gilt befristet für die Jahre 2020 und 2021 und kostet den Bund 750 Millionen Euro.

Wie komme ich an den Familienbonus?

Man muss den Familienbonus nicht separat beantragen. Es soll in drei Tranchen zu je 100 Euro ausgezahlt werden.