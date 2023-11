Soll ich der Änderung des Nachnamens meiner Kinder zustimmen?

BAYERN 3 Hörer Alex und seine Ex-Frau sind schon viele Jahre getrennt. Obwohl sie eigentlich geteiltes Sorgerecht haben, hat er zu seinen Kindern keinen Kontakt. Vergeblich hat er Jahre versucht, in Kontakt zu treten. Jetzt hat sich seine Ex gemeldet und gesagt, dass die Kinder ihren Nachnamen ändern wollen und bittet um seine Unterschrift. Ein Gespräch zwischen ihm und den Kindern blockt sie ab. Alex will seine Kinder aber auch nicht aufgeben…