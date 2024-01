Soll ich eine Beförderung ablehnen, weil sie das Verhältnis zu meinen Kollegen verändert?

BAYERN 3 Hörerin Maike arbeitet in einer Druckerei und hat die Möglichkeit, Teamleiterin zu werden. Sie merkt aber schon jetzt, in der Probezeit, dass sich dadurch das Verhältnis zu den anderen im Team stark verändert. Aber genau das hat für sie immer einen großen Anteil ausgemacht, warum ihr der Job so viel Spaß gemacht hat. Was tun? Soll sie deshalb auf den neuen Job verzichten und in ihrem alten Job bleiben?