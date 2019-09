Ich war auf der Klosterschule, habe auch katholisch geheiratet - merke aber immer mehr, dass diese Kirchen-Sache nur Gewohnheit ist und ich eigentlich so gar nichts damit anfangen kann ...so ganz tief in mir drin. Von meiner tiefsten Überzeugung her, müsste ich eigentlich aus der Kirche austreten. Außerdem hätten wir dann monatlich mehr Geld zur Verfügung.

Der Haken - mein Mann und ich wollen auch Kinder.

Wenn wir aus der Kirche austreten, wird es also auch keine Taufe geben - und irgendwie fühlt sich das auch wieder falsch an. In Bayern gehören die kirchliche Trauung und die feierliche Taufe doch irgendwie dazu, genauso wie die Kommunion bzw. Konfirmation. Mal abgesehen davon, dass in meiner Familie buchstäblich die Hölle los wäre.