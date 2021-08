Soll ich dem Druck meiner Schwiegereltern nachgeben und den Namen meines Mannes annehmen?

Eigentlich sollte ich mich einfach nur freuen... auf meine Hochzeit, die Ehe, das Zusammenleben als Mann und Frau. Aber jetzt, wo wir endlich heiraten können, überlagert gerade ein anderes Thema komplett die Vorfreude. Wie machen wir das mit meinem Nachnamen? Für mich war immer klar - ich behalte meinen Namen! Er gehört zu mir, das bin ich! War für mich so selbstverständlich, dass ich etwas überrascht war, wie aufgebracht meine künftigen Schwiegereltern deshalb sind. Sie finden nämlich, ein Ehepaar - und vielleicht ja dann auch mal eine Familie - braucht einen einzigen Namen. Und der soll natürlich der ihres Sohnes sein. Mein Noch-Freund tendiert auch eher in Richtung seiner Eltern, wäre aber zähneknirschend einverstanden, wenn ich meinen Namen behalte. Andererseits will ich es mir nicht gleich schon am Anfang unserer Ehe mit seinen Eltern verderben."