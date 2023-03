In diesen Gemeinden könnt ihr am 23.3.23 spontan heiraten

Spontan heiraten am Traumdatum? In Bayern ist das möglich. Die Evangelische Landeskirche bietet in zwölf Gemeinden Speed-Hochzeiten am 23.3.23 an. Voraussetzungen müssen die Paare keine erfüllen: Einfach hingehen und heiraten.

„Einfach machen, unkompliziert einen Segen bekommen.“ So lautet das Motto der bayerischen Evangelischen Landeskirche, wenn am 23. März 2023 (Donnerstag) Paare spontan kirchlich heiraten können. Zwölf Kirchen in Bayern beteiligen sich an der Aktion. Der Segen Gottes sei an keine Vorbedingungen geknüpft, heißt es. Dabei müssten Paare nicht in der evangelischen Kirche sein und auch nicht vorher schon standesamtlich verheiratet sein. LGBTQI+-Paare sein bei der Speed-Hochzeit selbstverständlich auch willkommen, schreibt die Evangelische Landeskirche. Einfach hingehen und heiraten.