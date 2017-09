Dieser tierische Stuntman hat seine eigenen Groupies

Eigentlich wollen die Zuschauer bei einem Radrennen in Norwegen die Athleten anfeuern. Aber dieser tierische Stuntman bietet einfach die bessere Show.

Das Radrennen im norwegischen Bergen war wohl nicht ganz so spannend - oder die Show des kleinen Nagers einfach spektakulärer. Als die Zuschauer an der Strecke das Eichhörnchen bemerken, das waghalsige Sprünge von Baum zu Baum macht, feuern sie lieber das Tier als die Sportler an.