Zur BAYERN 3 Satiresendung "Die SamstagsCrasher" am 18.1.2025

Im Rahmen der BAYERN 3 Satiresendung "Die SamstagsCrasher" am 18.1.2025 gab einer der beiden Moderatoren wie jeden Samstag einen Satz vor, den ein Hörer korrekt wiederholen sollte, um sich den Platz als "Warm-Upper" der Show in der kommenden Woche zu sichern.

Am 18.1. lautete der Satz im "Warm-up-Call":

"Hallo, hier ist Robert Habeck dran. Ich schreib‘ ein Buch, weil ich sonst nix kann."

Daraufhin haben sich einige BAYERN 3 Hörerinnen/Hörer und Userinnen/User gemeldet, die diesen Satz – insbesondere vor der Bundestagswahl – unangemessen fanden.

Ganz grundsätzlich werden in der Satiresendung "Die SamstagsCrasher" nahezu jede Woche Politikerinnen und Politiker aller Parteien, aber auch andere Prominente und aktuelle Ereignisse, satirisch "auf den Arm genommen" und satirisch zugespitzt kommentiert (z.B. Christian Linder/FDP am 11.1.25, Markus Söder/CSU am 7.12.24, Friedrich Merz/CDU am 30.11.24 und Olaf Scholz/SPD am 23.11.24).

Insofern ist die Vorgehensweise – sowohl inhaltlich als auch in der kritischen Schärfe – nicht unüblich für eine Satiresendung,

Der "Warm-up"-Satz vom 18.1. stellt einen aktuellen Bezug zum Erscheinen des Habeck-Buches "Den Bach rauf: Eine Kursbestimmung" her sowie zu den zeitgleich veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik bezüglich des zweimal in Folge gesunkenen Bruttoinlandsprodukts. Insofern wollte der Moderator eigentlich die kritischen Meinungen von Wirtschaftsexperten widerspiegeln, nicht seine eigene Meinung. Falls das missverständlich war, bedauern wir dies.