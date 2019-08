2 Millionen Menschen wollen Militärgebiet stürmen

Millionen Menschen, die zu einer Facebook-Veranstaltung zusagen - das gibt's nicht mal bei den größten Musikevents der Welt wie dem Coachella Festival. Eine Veranstaltung hat das jetzt aber geschafft: Bei "Area 51 - They Can't Stop All Of Us" wollen die Besucher das Militärgelände in Nevada stürmen - und über 2 Millionen Menschen sind anscheinend dabei!