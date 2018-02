Die besten Werbespots

In den USA ist das Finale der American-Football-Profiliga das größte Sportereignis des Jahres. Millionen Menschen sitzen vor dem Fernseher - auch in Deutschland. Kein Wunder, dass amerikanische Firmen Millionen in die Werbespots während des Spiels investieren. Dieses Jahr setzen sie wieder extrem auf Stars.

Chips und Game of Thrones



Den bisher coolsten Werbesport feiern vor allem Fans der Serie "Game of Thrones". Schauspieler Peter Dinklage alias Tyrion Lennister rappt, speit Feuer und isst Nachos, Hollywood-Star Morgan Freemann macht einen auf Missy Elliot und trinkt eiskalte Limo. Am Ende treffen Eis und Feuer aufeinander - wie in Game of Thrones. Dieser Spot ist richtig geil gemacht (Video oben).

Kleiner Star als Schokolinse

M&M lässt eine Schokolinse zum Menschen werden: Schauspieler Danny DeVito. Der Spot sorgt für einen Schmunzler. Der absolute Brüller ist es aber nicht.