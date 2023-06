So kommst du an Karten fürs Taylor Swift Konzert

Taylor Swift kommt auf ihrer Europa-Tour im Juli 2024 nach Deutschland. Alle ‚Swifties‘ aus Bayern können sich schon jetzt den 27. Juli 2024 fett in den Kalender eintragen. So kommst du an Karten fürs Konzert ran!

Für alle Fans aus Bayern ist natürlich München am 27. Juli 2024 der Place to be . Jetzt heißt es schnell sein und sich für Tickets registrieren. Denn für das Konzert gibt’s eine ganz spezielle Prozedur. So klappts!

Insgesamt spielt Taylor Swift in Deutschland drei Konzerte auf ihrer The Eras Tour :

Ihr habt euch für die Karten richtig registriert – leider heißt das noch nicht, dass ihr auch die Tickets sicher habt. Unter allen, die sich angemeldet haben, werden die Tickets quasi ausgelost. Wenn du also Glück hast, kriegst du ca. Anfang Juli per Mail einen Link und einen Code zugeschickt . Beides brauchst du, um dann im nächsten Schritt die Chance zu haben, Tickets zu kaufen.

Schritt 3: Jetzt schnell sein!

Du hast dich richtig registriert, hast sogar das Glück gehabt einen Link mit Code bekommen zu haben – mega! Damit bist du ein ganzes Stück näher an deinem Taylor Swift Konzert. Jetzt heißt es schnell sein!

Du musst am 12. Juli (Mittwoch) um Punkt 10 Uhr vormittags super schnell sein, um Tickets bekommen zu können. Dann gehen die Tickets online in den Verkauf und alle, die zum Ticketkauf berechtigt sind, können klicken.

Hier heißt es jetzt: First come, first serve - also seid unbedingt rechtzeitig am Computer, um die besten Chancen zu haben!