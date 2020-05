3 Fragen an Comedian Teddy Teclebrhan

"Mach mal dein Herz auf, Junge! Lass mal bissl Sonne rein in dein Herz!": Mit seinem neuen Lied "Deutschland isch stabil" will Teddy Teclebrhan die Nation im Kampf gegen die Pandemie zusammen schweißen. Der Moderator und YouTuber lässt sein Alter Ego Antoine Burtz von Zucchini, Leoparden, Halloumi und Einigkeit singen. Die BAYERN 3 Frühaufdreher mit 3 Fragen an den Comedian!

Teddy: Am Anfang war es total surreal, weil man das Problem ja nicht sieht. Jetzt aktuell versuche ich einfach nur einen klaren Kopf zu behalten und mich nicht in irgendwelchen Dingen zu verlieren. Und da die meisten von uns ja keine Experten sind, können wir immer nur Sachen vermuten. Ich warte jetzt einfach mal ab bis es Klarheit gibt. Die brauchen wir gerade einfach. Boah, da sind wir ja jetzt direkt schon mittendrin in so einem deepen Gespräch. Haha. Ein Grund, warum so viele Leute gerade auf die Straße gehen ist, dass es Unstimmigkeiten gibt - sowohl von den Politikern als auch den Wissenschaftlern. Deswegen ist für mich die Schlussfolgerung: Ich muss sehen, dass ich klar bleibe, die Ruhe bewahre und vor allem die gute Laune!

Wie lebt es sich so eingeschränkt als Künstler, du wärst ja jetzt eigentlich auf Tour?

Ich halt das schon aus. Meine Natur ist so oder so: Wenn etwas komisch läuft und ich habe es nicht selbst in der Hand, dann schaue ich einfach nach einem neuen Weg. Ich halt mich nicht wirklich lang damit auf, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich steh da jetzt nicht und fuck mich die ganze Zeit darüber ab, dass jetzt die Tour abgesagt wurde. Ist halt so. Wir sind ja alle in derselben Situation. Muss man halt gucken, wo die Sonne ist. Immer in die Sonne gucken!

Wie sieht Home-Office bei dir aus? Wirst du da kreativer?

Ich produziere zur Zeit viele Videos. Ich muss mir manchmal schon sagen: Hey, du musst jetzt nicht jeden Tag Videos machen. Mach mal was für dich. Aber die Videos machen mir gerade so viel Spaß. Ich habe so viele Ideen für Songs, da fehlt einem sonst ja häufig die Zeit, Lieder zu schreiben. Ich habe gerade einen Song, der kam mir vor drei Tagen, ich hab da gerade meditiert und ich wollte meine Meditation nicht unterbrechen, dann hab ich aber mein Handy geschnappt und es eingesungen und ich hör mir das jetzt jeden Tag an und denke, ja, das ist jetzt richtig nice!