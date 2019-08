Die ganze Welt tanzt zu Blanco Browns Hit!

Über 51 Millionen Views auf YouTube: Blanco Brown startet mit "The Git Up" gerade so richtig durch! Und das liegt nicht nur daran, dass der Song ein richtiger Gute-Laune-Hit ist, sondern auch an dem coolen Tanz dazu: Der Country-Rapper hat sich nämlich gleich eine eigenen Choreo überlegt und eine Video-Anleitung dafür auf YouTube gestellt. Das Internet rastet völlig aus: Im Netz präsentieren unzählige Leute unter #thegitupchallenge ihre Dance-Moves. Eine Auswahl seht ihr hier: