Trojanischer Pudel wird adoptiert

Das historische Marktfest in Markt Wald: Die Musiker der Humpa Bumpa Blaskapelle suchten für diese Veranstaltung nach einem guten Marketing-Gag, um ihre lustige Oper "Der trojanishe Briggala Pudel" zu promoten. Was wäre da besser geeignet als ein überdimensionaler Holzhund in den man tatsächlich reinklettern kann? Die Geburtsstunde des trojanischen Pudels! Der Umzug mit dem Tier war ein voller Erfolg. Im Unterallgäu hat er jetzt aber ausgedient. Doch es hat sich schon eine Adoptivfamilie gefunden - und die hat einiges mit ihm vor: