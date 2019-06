Unterrichtsausfall in Neuburg an der Donau

Großer Schock in der Grundschule im Englischen Garten in Neuburg an der Donau: In dem Gebäude ist ein Feuer ausgebrochen! Der Unterricht fällt deswegen für den Rest der Woche aus.

In der Grundschule im Englischen Garten in Neuburg an der Donau hat es am Mittwoch gebrannt. Das Feuer ist zuerst in einem der Klassenzimmer ausgebrochen. Dann hat es sich auch noch auf einen weiteren Raum ausgebreitet. Der Rauch war überall. Und das alles während des Unterrichtes. Glücklicherweise wurde aber keines der Kinder verletzt. Die Räumung der Gebäude ist zügig und ruhig verlaufen.

Unterrichtsausfall von Mittwoch bis Freitag

Aus Sicherheitsgründen fällt der Unterricht bis einschließlich Freitag aus. Bei den heißen Temperaturen muss davon ausgegangen werden, dass die Reste des Rauchs gesundheitsgefährdend sein könnten. Außerdem ist die Brandursache noch nicht klar. Die Kripo untersucht den Vorfall gerade.

Sendung: BAYERN 3 Verkehrsservice