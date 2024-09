Wann solltest du das Backblech benutzen und wann den Rost?

Feierabend und du möchtest dir schnell eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben. Aber sollte die Pizza aufs Backblech oder doch besser auf den Rost? Wir verraten dir, was du auf dem Backblech und was du besser auf dem Rost backen solltest!

Hauptsache im Ofen – ist doch egal, ob auf dem Blech oder dem Rost? Das stimmt leider nicht. Das Backblech heizt sich nämlich relativ stark auf und gibt deshalb auch viel Hitze ab. Es eignet sich also besonders gut für alles, was viel Hitze von unten benötigt. Der Grillrost heizt sich dagegen nicht so stark auf, sondern lässt die heiße Luft gleichmäßiger zirkulieren. Deshalb ist der Rost die richtige Wahl, wenn du Gerichte mit Oberhitze oder Grillfunktion zubereiten möchtest.

Wann benutze ich den Rost?

Tiefkühlpizza kannst du super auf dem Rost backen – dann wird der Boden auch schön knusprig, weil sich die Feuchtigkeit nicht ansammelt. Das gilt auch für Aufbackbrötchen.

Ansonsten gilt: Alles, was du in ofenfesten Formen zubereitest, solltest du auf dem Rost backen. Das gilt zum Beispiel für Kuchen oder Brot in Kastenformen, Muffins, runde Kuchenformen, Lasagne und Auflaufformen. So ist nämlich die Gefahr geringer, dass der Boden verbrennt.

Achtung Ausnahme: Für sehr schwere und große Formen, wie zum Beispiel einen gusseisernen Topf, solltest du besser das stabilere Backblech verwenden.