Die besten Last-Minute-Geschenke  

Weihnachten steht vor der Tür, für Lieferungen wird es langsam zu spät und dir fehlt auch einfach die Inspiration? Ein Last-Minute-Geschenk muss her. Hier findest du Ideen und Inspiration, um an Weihnachten nicht mit bloßen Händen dastehen zu müssen.

Chili-Öl ansetzen

Geht super schnell und macht jeden Schärfe-Fan glücklich. Für ein Last-Minute-Chili-Öl einfach zwei Esslöffel getrocknete Chiliflocken (gibt’s im Gewürzregal) mit 250 Millilitern Pflanzenöl in ein Glas füllen, luftdicht verschließen. Je länger das Öl (kühl und dunkel gelagert) steht, desto schärfer wird das Öl. 2024 wird Hot ;-)

Bienenwachstücher

Bienenwachstücher gibt’s entweder in jedem Drogeriemarkt oder ihr schenkt zusätzlich noch ein bisschen Zeit, indem ihr sie selbst macht.

Dafür braucht ihr im Grunde nur Bienenwachs (am besten als Platte oder Pastillen, gibt’s zur Weihnachtszeit oft in Drogeriemärkten), sauberen Stoff, Backpapier und ein Bügeleisen. Das Bienenwachs im Wasserbad schmelzen, Stoff auf das Backpapier legen und anschließend mit dem geschmolzenen Bienenwachs großzügig bestreichen. Ein zweites Stück Backpapier drauflegen und mit dem Bügeleisen drüberbügeln. So wird das Wachs wirklich in die Fasern des Stoffs geschmolzen.

Nach dem Auskühlen sind eure Bienenwachstücher fertig und können zum Einpacken von Schulbroten oder anstatt Frischhaltefolie verwendet werden.

Kuchenmischung

Die besten Dinge müssen nicht kompliziert sein. Und wenn sie lecker sind: Noch besser! Nehmt ein Einmachglas oder anderes schönes Gefäß, das sich gut verschließen lasst und füllt alle trockenen Zutaten eines Kuchens eurer Wahl nach und nach in das Glas. Brownies eignen sich zum Beispiel super hierfür. Gut verschließen, Rezept aufschreiben und von außen nur noch dekorieren. Wenn ihr die trockenen Zutaten schichtet, sieht das Glas superedel aus. Zum Backen müssen nur noch alle feuchten Zutaten wie Öl, Eier oder Milch hinzugefügt werden und schon ist der Heißhunger auf Süßes gestillt.

Gutschein fürs Messerschärfen

Die meisten haben in ihrem Haushalt das ein oder andere gute und liebgewonnene Küchenmesser. Was vermutlich alle gemein haben: Wir schärfen die Messer meistens erst zu spät, wenn aus der Schneide schon eine „Drücke“ geworden ist. Wie wäre es also als Last-Minute-Geschenk mit einem Gutschein fürs Messerschärfen?