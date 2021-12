Bekommen wir Weiße Weihnachten in Bayern?

Schnee an den Feiertagen - das ist der Traum eines jeden Weihnachts-Romantikers! "Weiß" wird es auch in diesem Jahr in Bayern - aber leider nur in einigen Regionen. Für die meisten von uns wird das Weihnachtswetter eher nass und warm.

Weiße Weihnachten wird es in diesem Jahr bei uns in Bayern wohl in vielen Regionen nicht geben – wieder mal… Pünktlich zum Heiligen Abend kommt auch heuer wieder das Weihnachts-Tauwetter mit milder Luft.

Wenn es nass wird, dann sind es eher Regentropfen als Schneeflocken! Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen bei nur 10 Prozent. Mit Temperaturen zwischen 2 Grad an der Donau und 10 Grad in München ist es einfach zu warm für Schnee." (Gerhard Amberger aus dem BAYERN 3 Wetterteam)

Kleiner Trost: Wo jetzt Schnee liegt, wie zum Beispiel im Allgäu und im Bayerischen Wald, bleibt er zumindest am Heiligen Abend noch liegen. Dann wird auch hier die Schneedecke kleiner werden, es regnet immer wieder mal. Am ersten Weihnachtsfeiertag dürfte es meist trocken, aber oft bewölkt bleiben. Der zweite Weihnachtsfeiertag wird unbeständiger mit Regen. An den Alpen zeigt sich an Weihnachten immer wieder mal die Sonne.

Klimawandel: Schnee an Weihnachten wird immer seltener!

Weiße Weihnachten sind eher die Ausnahme. In Bayern schneit es rund um den 24. Dezember nur etwa alle 10 Jahre. An den drei Feiertagen liegt immer seltener Schnee. Vor einigen Jahrzehnten gab es bei uns im Durchschnitt noch jedes zweite Jahr an Weihnachten Schnee. Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen. Die Winter sind in allen Höhenlagen wärmer geworden. Klimaforscher und Meteorlogen haben für alle Wintersportler aber auch eine gute Nachricht: in den nächsten Jahrzehnten liegt zumindest in den Alpen über 1.500 Meter Höhe wohl noch ausreichend Naturschnee. Hier sind weiße Weihnachten wahrscheinlicher als im flachen Land.