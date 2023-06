Test: Welches Mineralwasser ist gut?

Der Regen von oben sickert in eine tiefe, geschützte Quelle, wird dann im Boden mehrfach gefiltert von verschiedenen Schichten, Mineralstoffe lösen sich und schwupp: In der Quelle sammelt sich Mineralwasser.

Die Stiftung Warentest hat das Wasser aus über 30 verschiedenen Quellen getestet - fast alle haben ein "SEHR GUT" oder "GUT" bekommen - qualitativ gibts also kaum Unterschiede. Unser Tipp: Kauft am besten Wasser aus Glasflaschen und aus Quellen aus eurer Nähe - das spart Transportwege und ist sehr nachhaltig.

Ist Bio-Mineralwasser besser als ein normales Mineralwasser?

Mineralwasser an sich ist sowieso schon bio. Aus genau diesem Grund vergibt die EU auch kein Bio-Label für Mineralwasser. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht andere Organisationen machen können. Die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser und das SGS Institut Fresenius vertreiben zum Beispiel entsprechende Lizenzen. Zertifizierung und Lizenz kosten natürlich Geld - unter anderem deswegen ist Bio-Mineralwasser in der Regel auch deutlich teurer.

Aber was macht ein Bio-Mineralwasser denn nun bio? Der Bundesgerichtshof sagt, dass bei einem Bio-Mineralwasser der "Anteil an Rückständen und Schadstoffen besonders niedrig" sein muss. Die Stiftung Warentest sagt: Das bekommen auch viele andere normale Mineralwasser hin. Was bleibt dann also noch? Bio-Mineralwasser setzen auf nachhaltige Gewinnung und soziale Standards - einheitliche Kriterien gibt es hier aber nicht.

Das beste Bio-Mineralwasser (Stiftung Warentest August 2020):