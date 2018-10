Wird WhatsApp bald schwarz?

Von Anfang an werden die Nachrichten in WhatsApp auf hellem Untergrund dargestellt. Okay – man kann das Hintergrundbild anpassen, aber die Nachrichten selbst bleiben schwarz auf weiß. Jetzt arbeitet man bei facebook auch an einer WhatsApp-Version mit Dark-Mode. Das will jedenfalls der Insider-Blog von „WABetaInfo“ erfahren haben. Die Infos im Original findet ihr hier.