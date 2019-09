Der Kampf gegen die Rolltreppe

Wenn du gegen die Rolltreppe ankämpfst

Dieser junge Mann befindet sich am S-Bahn-Gleis am Münchner Marienplatz und sucht eigentlich nur den Weg nach draußen. Die Rolltreppe, die er sich ausgesucht hat, führt allerdings leider in die falsche Richtung - da geht's nicht raus, nur rein! Doch das will sich der Mann nicht gefallen lassen! Oder vermutlich bemerkt er auch einfach nichts mehr. Er geht weiter und weiter und bewegt sich kein Stück vorwärts. Entgegenkommende Passanten reagieren belustigt. Dabei wird er die ganze Zeit von einem Kumpel gefilmt. Der feuert ihn immer wieder mit Sätzen wie "gleich hast du's geschafft" an. Über sieben Minuten zieht er das durch - dann endet das Video. Ob es der Mann jemals nach oben geschafft hat, wissen wir nicht.