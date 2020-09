"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Schluss mit langweiliger allein-vor-sich-hin-Schnippelei! "Was koch' ich heute?" ist nicht nur irgendein (guter) Food-Podcast. "Was koch' ich heute?" ist Gesellschaft beim Kochen und Backen in Echtzeit.

Für viele von uns ist die Küche das Herz der Wohnung. Was aber, wenn man da bislang nur rein gegangen ist, um sich ein Getränk zu holen oder um seine Frau zu fragen, wann das Essen fertig ist? Im "Was koch ich heute" Podcast feiern wir heute eine Premiere - die Koch-Premiere meines Gastes Edi van Beek aus dem BAYERN 3 Team. Er singt zwar mit Begeisterung vor zigtausend Leuten - aber so eine kleine Aubergine...die macht ihm Angst. Edi hat noch nie gekocht. Warum... das erzählt er uns in dieser Folge. Getraut hat er sich nur deshalb, weil es dann wenigstens etwas gibt, was ihn an seine kroatischen Wurzeln erinnert und an die köstlichen gebackenen Auberginen seiner Oma. Ein super frisches Tsatsiki machen wir auch noch dazu. Der Link zu den Küchentools und Zutaten wie immer unten - macht mit und feiert mit Edi seinen ersten Erfolg auf der Koch-Bühne. Danke, dass ihr die Gaudi mitmacht, eure Claudia